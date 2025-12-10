При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов

https://ria.ru/20251210/volnovaha-2061224297.html
Ряд домов получил повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Волновахе вечером во вторник, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 10.12.2025
