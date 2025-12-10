Рейтинг@Mail.ru
При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 10.12.2025 (обновлено: 20:05 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/volnovaha-2061224297.html
При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов
При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов - РИА Новости, 10.12.2025
При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов
Ряд домов получил повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Волновахе вечером во вторник, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T20:01:00+03:00
2025-12-10T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061224968_187:72:989:523_1920x0_80_0_0_6e17d7e9a48be0e90dd435ebab8c4a8b.jpg
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
волноваха
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061224968_283:0:989:529_1920x0_80_0_0_d88e0b0a946dd7a88778bf2091cdd958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волноваха, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
При ударе дрона ВСУ по Волновахе повреждены несколько домов

При атаке дрона ВСУ на Волноваху несколько домов получили повреждения

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия атаки беспилотника украинских войск по Волновахе
Последствия атаки беспилотника украинских войск по Волновахе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия атаки беспилотника украинских войск по Волновахе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Ряд домов получил повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Волновахе вечером во вторник, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ во вторник в 20.20 нанесли удар по Волновахе при помощи ударного БПЛА самолетного типа.
«
"Задокументировано прямое попадание ударного БПЛА в кровлю частного жилого дома по улице Комарова (без детонации). Еще в двух частных жилых домах по улице Комарова повреждены фасады и кровли", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала