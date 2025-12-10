Reuters: военные Гвинеи-Бисау запретили президенту участвовать в выборах

Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. Архивное фото

© AP Photo / Darcicio Barbosa Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау

ПРЕТОРИЯ, 10 дек - РИА Новости. Военное руководство Гвинеи-Бисау, пришедшее к власти в результате госпереворота, приняло хартию, запрещающую президенту и премьеру переходного периода участвовать в будущих выборах, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.

Военные в Гвинее-Бисау 26 ноября объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та. Премьер-министром стал экс-министр финансов Илидио Виейра Те.

"Военная хунта Гвинеи-Бисау приняла 12-месячную переходную хартию, которая запрещает временному президенту и премьер-министру баллотироваться на следующих выборах", - передает агентство.

Отмечается, что хартия состоит из 29 статей. Согласно документу, в конце 12-месячного периода должны быть проведены президентские и парламентские выборы.

В течение этого периода, согласно хартии, военное верховное командование будет контролировать правовые и институциональные реформы, включая разработку поправок к конституции, действие которой было приостановлено. Кроме того, переходные власти займутся созданием нового конституционного суда, изменением правил для политических партий и надзором за назначением новых должностных лиц.

Согласно хартии, Национальный переходный совет из 65 человек, в который войдут 10 высокопоставленных офицеров армии, представляющих военное верховное командование, будет выполнять функции переходного законодательного органа.