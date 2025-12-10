Reuters: военные Гвинеи-Бисау запретили президенту участвовать в выборах

ПРЕТОРИЯ, 10 дек - РИА Новости. Военное руководство Гвинеи-Бисау, пришедшее к власти в результате госпереворота, приняло хартию, запрещающую президенту и премьеру переходного периода участвовать в будущих выборах, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Военные в Гвинее-Бисау 26 ноября объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та. Премьер-министром стал экс-министр финансов Илидио Виейра Те.
"Военная хунта Гвинеи-Бисау приняла 12-месячную переходную хартию, которая запрещает временному президенту и премьер-министру баллотироваться на следующих выборах", - передает агентство.
Отмечается, что хартия состоит из 29 статей. Согласно документу, в конце 12-месячного периода должны быть проведены президентские и парламентские выборы.
В течение этого периода, согласно хартии, военное верховное командование будет контролировать правовые и институциональные реформы, включая разработку поправок к конституции, действие которой было приостановлено. Кроме того, переходные власти займутся созданием нового конституционного суда, изменением правил для политических партий и надзором за назначением новых должностных лиц.
Согласно хартии, Национальный переходный совет из 65 человек, в который войдут 10 высокопоставленных офицеров армии, представляющих военное верховное командование, будет выполнять функции переходного законодательного органа.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов: победителями провозгласили себя как свергнутый глава государства Умару Сиссоку Эмбало, так и оппозиционер Фернанду Диаш. Госпереворот в стране произошел 26 ноября - за день до оглашения их результатов. Позднее избирком страны сообщил, что не сможет объявить результаты проведенных выборов, состоявшихся 23 ноября, поскольку вооруженные люди изъяли бюллетени из офиса.