Reuters: военные Гвинеи-Бисау запретили президенту участвовать в выборах
17:41 10.12.2025 (обновлено: 17:45 10.12.2025)
Reuters: военные Гвинеи-Бисау запретили президенту участвовать в выборах
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало
© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 10 дек - РИА Новости. Военное руководство Гвинеи-Бисау, пришедшее к власти в результате госпереворота, приняло хартию, запрещающую президенту и премьеру переходного периода участвовать в будущих выборах, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
Военные в Гвинее-Бисау 26 ноября объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента страны на переходный период вступил генерал Орта Н'та. Премьер-министром стал экс-министр финансов Илидио Виейра Те.
Глава военного управления президента Гвинеи-Бисау Денис Нканья, объявляющий вместе с группой офицеров о том, что страна взята под контроль в Генеральном штабе в Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Военные в Гвинее-Бисау заявили о полном контроле над страной
26 ноября, 18:08
"Военная хунта Гвинеи-Бисау приняла 12-месячную переходную хартию, которая запрещает временному президенту и премьер-министру баллотироваться на следующих выборах", - передает агентство.
Отмечается, что хартия состоит из 29 статей. Согласно документу, в конце 12-месячного периода должны быть проведены президентские и парламентские выборы.
В течение этого периода, согласно хартии, военное верховное командование будет контролировать правовые и институциональные реформы, включая разработку поправок к конституции, действие которой было приостановлено. Кроме того, переходные власти займутся созданием нового конституционного суда, изменением правил для политических партий и надзором за назначением новых должностных лиц.
Согласно хартии, Национальный переходный совет из 65 человек, в который войдут 10 высокопоставленных офицеров армии, представляющих военное верховное командование, будет выполнять функции переходного законодательного органа.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов: победителями провозгласили себя как свергнутый глава государства Умару Сиссоку Эмбало, так и оппозиционер Фернанду Диаш. Госпереворот в стране произошел 26 ноября - за день до оглашения их результатов. Позднее избирком страны сообщил, что не сможет объявить результаты проведенных выборов, состоявшихся 23 ноября, поскольку вооруженные люди изъяли бюллетени из офиса.
Умаро Сиссоко Эмбало, президент Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Посольство России в Бисау не располагает данными о положении президента
26 ноября, 18:37
 
В миреГвинея-БисауУмаро Сиссоко Эмбало
 
 
