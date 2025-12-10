Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада - РИА Новости, 10.12.2025
02:23 10.12.2025
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада - РИА Новости, 10.12.2025
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада
Под Новый год банки повышают ставки по вкладам, привлекая деньги клиентов. Как отличить действительно выгодное предложение и распознать возможный подвох,... РИА Новости, 10.12.2025
россия
общество
экономика
https://ria.ru/20251201/stavki-2058988096.html
россия
россия, общество, экономика
Россия, Общество, Экономика
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада

Елин: под Новый год банки повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь клиентов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Под Новый год банки повышают ставки по вкладам, привлекая деньги клиентов. Как отличить действительно выгодное предложение и распознать возможный подвох, агентству "Прайм" рассказал эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По его словам, в конце года банки нуждаются в дополнительных деньгах, поэтому привлекают клиентов маркетинговыми акциями. Однако реальная выгода по ним не превышает 0,5-1 процентного пункта к обычной ставке. Более интересные предложения требуют выполнения особых условий.
В целом необходимо ориентироваться на текущую ключевую ставку – все, что выше, требует пристального изучения. Не исключено, что такие продукты таят в себе страховую или биржевую составляющую.
"В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки", - заключил Елин.
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост
1 декабря, 17:07
 
Россия Общество Экономика
 
 
