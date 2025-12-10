https://ria.ru/20251210/vklady-2060990716.html
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада
Эксперт назвал признаки подозрительного новогоднего вклада
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Под Новый год банки повышают ставки по вкладам, привлекая деньги клиентов. Как отличить действительно выгодное предложение и распознать возможный подвох, агентству "Прайм" рассказал
эксперт московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
По его словам, в конце года банки нуждаются в дополнительных деньгах, поэтому привлекают клиентов маркетинговыми акциями. Однако реальная выгода по ним не превышает 0,5-1 процентного пункта к обычной ставке. Более интересные предложения требуют выполнения особых условий.
В целом необходимо ориентироваться на текущую ключевую ставку – все, что выше, требует пристального изучения. Не исключено, что такие продукты таят в себе страховую или биржевую составляющую.
"В этих случаях обещанная доходность зависит от целого ряда условий. Она не является гарантированной. И на это нужно обращать внимание потребителям, потому что, не разобравшись в продукте, можно не только ничего не заработать, но и понести убытки", - заключил Елин
