Источник сообщил даты визита главы МИД Ирана в Москву
Источник сообщил даты визита главы МИД Ирана в Москву - РИА Новости, 10.12.2025
Источник сообщил даты визита главы МИД Ирана в Москву
Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву запланирован на 16-17 декабря, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:18:00+03:00
2025-12-10T22:18:00+03:00
2025-12-10T22:22:00+03:00
иран
москва
политика
иран
москва
2025
иран, москва, политика
Источник сообщил даты визита главы МИД Ирана в Москву
Визит главы МИД Ирана в Москву запланирован на 16-17 декабря