Рейтинг@Mail.ru
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/vengrija-2061090597.html
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 10.12.2025
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана
План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:00:00+03:00
2025-12-10T13:00:00+03:00
экономика
венгрия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg
https://ria.ru/20251210/rossija-2061008560.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bfbbb2a271b2a29bd4ea8a0722a675fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, россия, евросоюз
Экономика, Венгрия, Россия, Евросоюз
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана

Офис Орбана: Венгрия подаст в суд, если ЕС запретит импорт нефти из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и общий для Евросоюза запрет не может быть введен без единогласного одобрения, Венгрия подаст в суд, если план RePowerEU будет утвержден, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«

"Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС. Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия всегда накладывала на нее вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Политик напомнил, что правила ЕС четко указывают, что каждое государство-член союза имеет право определять свой энергетический баланс.
"Если это решение будет принято, что весьма вероятно, мы обжалуем его в суде", - сообщил Гуйяш.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Силуанов рассказал, сколько санкций ввели против России
Вчера, 08:15
 
ЭкономикаВенгрияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала