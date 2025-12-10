https://ria.ru/20251210/vengrija-2061090597.html
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана
Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана
БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и общий для Евросоюза запрет не может быть введен без единогласного одобрения, Венгрия подаст в суд, если план RePowerEU будет утвержден, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«
"Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС. Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия всегда накладывала на нее вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Политик напомнил, что правила ЕС
четко указывают, что каждое государство-член союза имеет право определять свой энергетический баланс.
"Если это решение будет принято, что весьма вероятно, мы обжалуем его в суде", - сообщил Гуйяш.