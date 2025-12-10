Запрет на импорт энергии из России нарушает правила, заявили в офисе Орбана

«

"Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС. Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия всегда накладывала на нее вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.