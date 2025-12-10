Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ведущих ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой, сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Возможно, самое большое незавершенное дело Рубио связано с Венесуэлой, где он играет ведущую роль в политике США и вызывает недовольство некоторых сторонников (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет портал.
Некоторые республиканцы поддерживают удары Вашингтона по кораблям и намеки на наземную военную операцию, считая, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро "дестабилизирует обстановку в западном полушарии". Другие видят в наращивании военного присутствия США в регионе угрозу изменения прежней позиции Трампа против смены режима.
"Те из рядов MAGA (движение сторонников Трампа "Сделаем Америку снова великой" - ред.), кто критикует кампанию администрации в Венесуэле, сосредоточены на Рубио, несмотря на то, что его союзники ясно дают понять, что не он принимает окончательные решения", - говорится в публикации.
Несмотря на критику, по словам источников из Белого дома, планов по замене Рубио на постах госсекретаря или советника по национальной безопасности у Трампа нет.
Осенью США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы; такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
