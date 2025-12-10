Рейтинг@Mail.ru
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor
18:57 10.12.2025 (обновлено: 20:08 10.12.2025)
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor - РИА Новости, 10.12.2025
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor
Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ведущих ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой, сообщает портал Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 10.12.2025
В мире, Венесуэла, США, Марко Рубио, Николас Мадуро, Каролин Левитт, NBC
Рубио играет ключевую роль в эскалации с Венесуэлой, сообщает Semafor

Semafor: Рубио играет ведущую роль в эскалации между США и Венесуэлой

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ведущих ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой, сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Возможно, самое большое незавершенное дело Рубио связано с Венесуэлой, где он играет ведущую роль в политике США и вызывает недовольство некоторых сторонников (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет портал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
3 декабря, 08:00
Некоторые республиканцы поддерживают удары Вашингтона по кораблям и намеки на наземную военную операцию, считая, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро "дестабилизирует обстановку в западном полушарии". Другие видят в наращивании военного присутствия США в регионе угрозу изменения прежней позиции Трампа против смены режима.
"Те из рядов MAGA (движение сторонников Трампа "Сделаем Америку снова великой" - ред.), кто критикует кампанию администрации в Венесуэле, сосредоточены на Рубио, несмотря на то, что его союзники ясно дают понять, что не он принимает окончательные решения", - говорится в публикации.
Несмотря на критику, по словам источников из Белого дома, планов по замене Рубио на постах госсекретаря или советника по национальной безопасности у Трампа нет.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
США тайно готовятся к свержению Мадуро, сообщает CNN
9 декабря, 16:46
Осенью США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы; такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского региона.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Украина готовит спецоперацию против Рубио и Вэнса, заявил Шарий
8 декабря, 00:12
 
В миреВенесуэлаСШАМарко РубиоНиколас МадуроКаролин ЛевиттNBC
 
 
Заголовок открываемого материала