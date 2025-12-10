Рейтинг@Mail.ru
00:57 10.12.2025
Два истребителя и беспилотник США во вторник пролетели у берегов Венесуэлы
Два истребителя и беспилотник США во вторник пролетели у берегов Венесуэлы

Американский истребитель FA18. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Многоцелевые истребители палубной авиации США F/A-18F Super Hornet, самолет радиоэлектронной борьбы и разведывательный беспилотник во вторник пролетели у берегов Венесуэлы, свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Согласно траектории полета, оба самолета возникли в районе Венесуэльского залива на короткий промежуток времени, после чего исчезли. Рядом с ними также был замечен самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
Кроме того, во вторник вблизи венесуэльской границы, как следует из данных портала, пролетел разведывательный БПЛА американских ВМС MQ-4C Triton.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Хегсет не смог внятно ответить о планах по Венесуэле, заявил сенатор США
Заголовок открываемого материала