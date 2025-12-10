Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве

ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Это было бы очень хорошо воспринято, если бы украинская сторона на уровне президента решила посетить место волынского преступления, место, в котором подразделения УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация - ред.) уничтожали польских гражданских людей, и поклониться жертвам этих преступлений", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Он отметил, что подобного жеста пока не сделал ни один из украинских лидеров.
"Но до сих пор на протяжении трех десятилетий ни один украинский президент в такой формуле не захотел этого реализовать", - сказал глава Бюро международной политики.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
*Запрещенные в России экстремистские организации