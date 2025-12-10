Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 10.12.2025 (обновлено: 11:25 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/varshava-2061051742.html
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве - РИА Новости, 10.12.2025
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве
Владимиру Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:24:00+03:00
2025-12-10T11:25:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
владимир зеленский
марчин пшидач
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_b713ec2f83eef603ef881943133ed78d.jpg
https://ria.ru/20251205/sikorskiy-2060071053.html
https://ria.ru/20251105/navrotskij-2052981730.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c6b113c1591363caf70df9c553294062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, марчин пшидач, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Марчин Пшидач, Украинская повстанческая армия
Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявили в Варшаве

Пшидач посоветовал Зеленскому поклониться жертвам Волынской резни

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Владимиру Зеленскому стоило бы посетить место Волынской резни, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
"Это было бы очень хорошо воспринято, если бы украинская сторона на уровне президента решила посетить место волынского преступления, место, в котором подразделения УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация - ред.) уничтожали польских гражданских людей, и поклониться жертвам этих преступлений", - сказал Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Корона бы не упала". Глава МИД Польши резко набросился на Зеленского
5 декабря, 14:03
Он отметил, что подобного жеста пока не сделал ни один из украинских лидеров.
"Но до сих пор на протяжении трех десятилетий ни один украинский президент в такой формуле не захотел этого реализовать", - сказал глава Бюро международной политики.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польских Грушовичах. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
*Запрещенные в России экстремистские организации
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Навроцкий заявил, что помощь Украине не отменяет вопросов о Волынской резне
5 ноября, 15:14
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийМарчин ПшидачУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала