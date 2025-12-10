Рейтинг@Mail.ru
Британский политик усомнился в адекватности главы МИД Финляндии - РИА Новости, 10.12.2025
21:59 10.12.2025
Британский политик усомнился в адекватности главы МИД Финляндии
Британский политик усомнился в адекватности главы МИД Финляндии - РИА Новости, 10.12.2025
Британский политик усомнился в адекватности главы МИД Финляндии
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй усомнился в адекватности главы финского МИД Элина Валтонен, заявившей, что за последний век на Россию "никто РИА Новости, 10.12.2025
в мире, россия, великобритания, финляндия, джордж гэллоуэй, кайя каллас, мария захарова, советская россия
Британский политик усомнился в адекватности главы МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй усомнился в адекватности главы финского МИД Элина Валтонен, заявившей, что за последний век на Россию "никто не нападал".
"Эти люди идиоты или они думают, что мы такие?" - написал политик в соцсети X, реагируя на слова Валтонен.
Во вторник Валтонен заявила о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто". Ранее то же самое утверждение дословно озвучила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему Валтонен не знает историю, и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии. Также представитель российского МИД напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" против Советской России с 1918 года ("Великая Финляндия" - идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке).
В США резко отреагировали на заявление президента Финляндии о России
В миреРоссияВеликобританияФинляндияДжордж ГэллоуэйКайя КалласМария ЗахароваСоветская Россия
 
 
