Нидерланды помогают Киеву, несмотря на скандал с коррупцией, заявил Ульянов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Нидерландов предоставляют помощь Киеву несмотря на коррупционный скандал на Украине, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В понедельник кабмин Нидерландов сообщил о намерении выделить дополнительные 700 миллионов евро на военную помощь Украине в 2026 году.
"Нидерланды - богатая страна. Она может себе позволить предоставить 700 миллионов евро нидерландской помощи Украине несмотря на коррупционный скандал в Киеве. Социальные нужды внутри страны выходят на второй план. Местное население готово пожертвовать свои деньги украинским властям", - говорится в публикации в соцсети X Ульянова.
К своему сообщению представитель прикрепил комментарий посольства России в Нидерландах по поводу выделения помощи Киеву.
Ранее посольство России в Нидерландах, комментируя РИА Новости решение Гааги выделить Украине дополнительно 700 миллионов евро на военную помощь, заявило, что эти средства будут разворованы из-за коррупции в стране и не принесут украинцам ничего, кроме затягивания конфликта.
Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
Отчет НАБУ 10 ноября о спецоперации содержал снимки сумок с иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщал об обысках у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе соратнику Зеленского бизнесмену Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
