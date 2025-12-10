Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ после пожара в ТЦ госпитализировали троих человек - РИА Новости, 10.12.2025
10:19 10.12.2025 (обновлено: 10:53 10.12.2025)
В Улан-Удэ после пожара в ТЦ госпитализировали троих человек
В Улан-Удэ после пожара в ТЦ госпитализировали троих человек
2025-12-10T10:19:00+03:00
2025-12-10T10:53:00+03:00
улан-удэ
республика бурятия
улан-удэ
республика бурятия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
В Улан-Удэ после пожара в ТЦ госпитализировали троих человек

В Улан-Удэ после пожара в ТЦ госпитализировали троих из пяти пострадавших

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БурятияЛиквидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. 10 декабря 2025
Ликвидация пожара в торговом центре Баянгол в Улан-Удэ. 10 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Бурятия
Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ. 10 декабря 2025
УЛАН-УДЭ, 10 дек - РИА Новости. Трое из пятерых пострадавших госпитализированы после пожара в ТЦ "Баянгол" в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщила прокуратура Бурятии.
"Предварительно установлено, что сегодня днем в торговом центре "Баянгол" произошел пожар. Пострадали 5 граждан, из них 3 доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
