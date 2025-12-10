В центре Москвы украсили городские объекты к Новому году

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Городские объекты в центре Москвы украсили к Новому году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Столица погружается в атмосферу новогоднего волшебства. На городских улицах появились сказочные декорации в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", который проходит второй год подряд. Площадь перед Большим театром превратилась в сцену, на которой ожила волшебная история по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". В ярусном террасном саду среди стилизованных старинных домов с причудливыми крышами разместились театральные ложи с бархатными занавесами и креслами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо летних цветников здесь раскинулся зимний лес: ели, пихты, можжевельники, клены, яблони и липы украсили гирляндами. Среди заснеженных деревьев можно увидеть скульптуры Щелкунчика и Мышиного короля, а над лесом парит воздушный шар из сказочного Конфитюренбурга. В центре, у фонтана, гостей встречают хрустальные цветы, отсылающие к изящной мелодии из балета Петра Чайковского, под которую танцевали Принц и Мари.

"Центром композиции стала рождественская ель, украшенная серебряными шарами. На ее нижнем ярусе есть небольшое окошко. Если туда заглянуть, то можно увидеть миниатюрный праздничный бал с танцующими дамами и кавалерами", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что площадка у Российской государственной библиотеки стала читальным залом под открытым небом. На месте цветущего сада, который находился здесь весной, на ступенях появились вечнозеленые насаждения: ели, пихты, гималайские, атлантические и ливанские кедры, можжевельники, падубы Максимовича и сосны. Возле памятника Федору Достоевскому установили большие латунные лампы с теплыми зелеными абажурами и декоративные книжные полки, где гости смогут найти как хорошо знакомые произведения, так и библиографические редкости.

"В Камергерском переулке появилось кондитерское королевство. Домики-павильоны, скамейки, цветники с величественными пихтами, пиниями, соснами и можжевельниками и даже волшебный тоннель напоминают имбирные пряники с витиеватыми узорами из белой глазури. Гости почувствуют детскую радость от сладких подарков и домашней выпечки", - подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что главный вход в Московский зоопарк встречает масштабным проектом вертикального озеленения: вьющиеся летние растения сменились хвойным покровом. Скалистые склоны укутаны одеялом из припорошенных снегом еловых ветвей. Среди них мерцают огоньки гирлянд и искрятся россыпи золотых и алых шаров. Декоративное решение подчеркивает гармонию природы и города, напоминая, что праздничная магия рождается из любви к окружающему миру.