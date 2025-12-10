Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото

Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине

иМОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине, вероятно, связан с рекордным количеством случаев самовольного оставления части в последние месяцы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские власти запретили публиковать данные о количестве самовольно оставивших часть. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины . Это произошло после публикаций рекордных данных статистики по числу фактов самовольного оставления частей за октябрь 2025 года. Судя по всему, за ноябрь статистика значительно хуже", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, украинцы дезертируют из-за понимания неизбежности отправки в штурмовики, где нет никаких шансов на выживание, а также из-за низкого уровня подготовки в учебной части.

Учебные центры ВСУ обнесены бетонным забором высотой более трех метров с колючей проволокой, добавил он.

"По официальным данным зарегистрировано 235 тысяч дезертиров. Однако фактически эта цифра намного больше и расчет с каждым месяцем", - сказал представитель силовых структур.

В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.