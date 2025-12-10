https://ria.ru/20251210/ukraina-2061246584.html
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине
Запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине, вероятно, связан с рекордным количеством случаев самовольного оставления части в последние месяцы,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:17:00+03:00
2025-12-10T23:17:00+03:00
2025-12-10T23:32:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251210/yakudza-2060826696.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине
РИА Новости: запрет на публикацию данных по дезертирам ВСУ связан с их числом
иМОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине, вероятно, связан с рекордным количеством случаев самовольного оставления части в последние месяцы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские власти запретили публиковать данные о количестве самовольно оставивших часть. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины
. Это произошло после публикаций рекордных данных статистики по числу фактов самовольного оставления частей за октябрь 2025 года. Судя по всему, за ноябрь статистика значительно хуже", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, украинцы дезертируют из-за понимания неизбежности отправки в штурмовики, где нет никаких шансов на выживание, а также из-за низкого уровня подготовки в учебной части.
Учебные центры ВСУ
обнесены бетонным забором высотой более трех метров с колючей проволокой, добавил он.
"По официальным данным зарегистрировано 235 тысяч дезертиров. Однако фактически эта цифра намного больше и расчет с каждым месяцем", - сказал представитель силовых структур.
В начале декабря депутат Верховной рады
Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского
она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.