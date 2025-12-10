Рейтинг@Mail.ru
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 10.12.2025 (обновлено: 23:32 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061246584.html
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине - РИА Новости, 10.12.2025
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине
Запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине, вероятно, связан с рекордным количеством случаев самовольного оставления части в последние месяцы,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:17:00+03:00
2025-12-10T23:32:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251210/yakudza-2060826696.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики объяснили запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине

РИА Новости: запрет на публикацию данных по дезертирам ВСУ связан с их числом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
иМОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запрет на публикацию данных по дезертирам на Украине, вероятно, связан с рекордным количеством случаев самовольного оставления части в последние месяцы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские власти запретили публиковать данные о количестве самовольно оставивших часть. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Это произошло после публикаций рекордных данных статистики по числу фактов самовольного оставления частей за октябрь 2025 года. Судя по всему, за ноябрь статистика значительно хуже", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, украинцы дезертируют из-за понимания неизбежности отправки в штурмовики, где нет никаких шансов на выживание, а также из-за низкого уровня подготовки в учебной части.
Учебные центры ВСУ обнесены бетонным забором высотой более трех метров с колючей проволокой, добавил он.
"По официальным данным зарегистрировано 235 тысяч дезертиров. Однако фактически эта цифра намного больше и расчет с каждым месяцем", - сказал представитель силовых структур.
В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей ее армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского она была увеличена до 361 тысячи военнослужащих. В начале ноября украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Якудза на службе ВСУ: откровения японского уголовника
Вчера, 18:12
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала