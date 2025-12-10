Рейтинг@Mail.ru
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 10.12.2025 (обновлено: 23:56 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061245172.html
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 10.12.2025
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios
Киев ответил на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией, утверждает журналист Axios. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:03:00+03:00
2025-12-10T23:56:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
https://ria.ru/20251210/vybory-2061103445.html
https://ria.ru/20251210/kiev-2061218738.html
https://ria.ru/20251210/evropa--2060934811.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios

Журналист Axios Равид: Киев передал США ответ на предложения по урегулированию

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 10 дек — РИА Новости. Киев ответил на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией, утверждает журналист Axios.
«

"Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", — написал он в соцсети Х со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Зеленским из-за того, что тот так и не ознакомился с мирной инициативой Соединенных Штатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Вчера, 14:06

Обсуждения мирной инициативы США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
По данным зарубежных СМИ, документ среди прочего включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Киева для отказа от Донбасса
Вчера, 19:18
Владимир Зеленский же в понедельник в очередной раз отправился в Великобританию, где обсудил американский план с премьером Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на территориальные уступки.
По информации Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампМирный план США по УкраинеВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала