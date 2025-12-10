Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios

НЬЮ-ЙОРК, 10 дек — РИА Новости. Киев ответил на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией, Киев ответил на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией, утверждает журналист Axios.

« "Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", — написал он в соцсети Х со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Зеленским из-за того, что тот так и не ознакомился с мирной инициативой Соединенных Штатов.

Обсуждения мирной инициативы США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

По данным зарубежных СМИ, документ среди прочего включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России