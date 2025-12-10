Киев ответил на предложения США по урегулированию, сообщил журналист Axios

НЬЮ-ЙОРК, 10 дек — РИА Новости. Киев ответил на предложение Вашингтона по урегулированию конфликта с Россией, утверждает журналист Axios.
«
"Украина передала администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США", — написал он в соцсети Х со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Зеленским из-за того, что тот так и не ознакомился с мирной инициативой Соединенных Штатов.
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Вчера, 14:06
Обсуждения мирной инициативы США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
По данным зарубежных СМИ, документ среди прочего включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Владимир Зеленский же в понедельник в очередной раз отправился в Великобританию, где обсудил американский план с премьером Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на территориальные уступки.
По информации Axios, сложившаяся ситуация раздражает некоторых представителей Белого дома, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.