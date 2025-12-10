Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061239149.html
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов - РИА Новости, 10.12.2025
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины ко всеобщим выборам, но сразу поставил условия их проведения в виде присутствия иностранных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:00:00+03:00
2025-12-10T22:00:00+03:00
в мире
украина
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c6b6b3f78048006e13c151ce8b00c762.jpg
https://ria.ru/20251210/peskov-2061066340.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d1ea4a4d4d06d3941aa0ebc9b696a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов

Шмыгаль: Украина готова к выборам при обеспечении безопасности на избирателей

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины ко всеобщим выборам, но сразу поставил условия их проведения в виде присутствия иностранных наблюдателей на передовой и обеспечения гарантий безопасности в ходе голосования.
"Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам в ходе этих выборов, как привлечь иностранных наблюдателей на передовую, чтобы они смогли проконтролировать и составить отчеты о том, как проходят выборы на передовой, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы... Зеленский об этом говорил... Мы можем это сделать, безусловно, в любое время, когда будем готовы", - сказал Шмыгаль на Аспенском форуме по безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должна быть такая возможность. Владимир Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств обеспечение безопасности их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны, ссылаясь на военное положение.
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Вчера, 12:02
 
В миреУкраинаСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала