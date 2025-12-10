Глава Минобороны Украины поставил условия для проведения выборов

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины ко всеобщим выборам, но сразу поставил условия их проведения в виде присутствия иностранных наблюдателей на передовой и обеспечения гарантий безопасности в ходе голосования.