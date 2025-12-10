Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в израильский МИД после его высказывания в адрес премьера Биньямина Нетаньяху из-за контактов с Владимиром Путиным.
"Корнийчук был вызван в МИД для выговора после критики, которую он высказал в интервью <...> по поводу комментариев премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его беседах с президентом России", — сообщил израильский портал Ynet.
Как утверждается, заместитель генерального директора израильского внешнеполитического ведомства Юваль Фукс "ясно дал понять послу", что его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол.
Ранее Корнийчук в интервью Ynet выразил возмущение из-за недавнего заявления Нетаньяху в парламенте. По словам премьера, его регулярные контакты с Путиным служат национальным интересам, в том числе по защите северной границы Израиля. Он добавил, что за последние два года страна значительно укрепила связи с четырьмя державами — Россией, США, Индией и Германией.