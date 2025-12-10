Рейтинг@Mail.ru
Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине
21:00 10.12.2025 (обновлено: 21:32 10.12.2025)
Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине
Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине
в мире
россия
израиль
украина
биньямин нетаньяху
владимир путин
россия
израиль
украина
в мире, россия, израиль, украина, биньямин нетаньяху, владимир путин
В мире, Россия, Израиль, Украина, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин
Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине

© Фото : страница посольства Украины в Израиле в соцсетиПосол Украины в Израиле Евгений Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука вызвали в израильский МИД после его высказывания в адрес премьера Биньямина Нетаньяху из-за контактов с Владимиром Путиным.
"Корнийчук был вызван в МИД для выговора после критики, которую он высказал в интервью <...> по поводу комментариев премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его беседах с президентом России", — сообщил израильский портал Ynet.
Как утверждается, заместитель генерального директора израильского внешнеполитического ведомства Юваль Фукс "ясно дал понять послу", что его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол.
Ранее Корнийчук в интервью Ynet выразил возмущение из-за недавнего заявления Нетаньяху в парламенте. По словам премьера, его регулярные контакты с Путиным служат национальным интересам, в том числе по защите северной границы Израиля. Он добавил, что за последние два года страна значительно укрепила связи с четырьмя державами — Россией, США, Индией и Германией.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол России и глава МИД Израиля обсудили конфликт на Украине
3 ноября, 01:04
 
В миреРоссияИзраильУкраинаБиньямин НетаньяхуВладимир Путин
 
 
