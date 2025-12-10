Рейтинг@Mail.ru
Макрон обсудил с Трампом Украину - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061215234.html
Макрон обсудил с Трампом Украину
Макрон обсудил с Трампом Украину - РИА Новости, 10.12.2025
Макрон обсудил с Трампом Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с американским лидером Дональдом Трампом и рядом других... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:09:00+03:00
2025-12-10T19:09:00+03:00
в мире
украина
франция
германия
дональд трамп
эммануэль макрон
кир стармер
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446679_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_671c01b8bec57e0c334a9912f77a61d2.jpg
https://ria.ru/20251210/vybory-2061103445.html
украина
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446679_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1ed178bed3ba1a340df2723157b48b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, германия, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер, дело миндича
В мире, Украина, Франция, Германия, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дело Миндича
Макрон обсудил с Трампом Украину

Макрон провел телефонный разговор по теме Украины с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonЭммануэль Макрон и Дональд Трамп
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 10 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с американским лидером Дональдом Трампом и рядом других коллег.
"Я был в мэрии (города - ред.) Сен-Мало, где провел телефонный разговор с несколькими коллегами по вопросу Украины и с президентом Трампом. Эти 40 минут мы проводили обсуждения, чтобы попытаться продвинуться по теме, которая волнует всех нас. Прошу прощение за задержку", - сказал он на встрече с читателями региональной газеты Ouest-France, извиняясь за свое опоздание. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.
Как пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, в разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаФранцияГерманияДональд ТрампЭммануэль МакронКир СтармерДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала