Макрон обсудил с Трампом Украину
Макрон обсудил с Трампом Украину - РИА Новости, 10.12.2025
Макрон обсудил с Трампом Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с американским лидером Дональдом Трампом и рядом других... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:09:00+03:00
2025-12-10T19:09:00+03:00
2025-12-10T19:09:00+03:00
в мире
украина
франция
германия
дональд трамп
эммануэль макрон
кир стармер
дело миндича
украина
франция
германия
Макрон обсудил с Трампом Украину
Макрон провел телефонный разговор по теме Украины с Трампом