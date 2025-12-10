https://ria.ru/20251210/ukraina-2061199815.html
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика
ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии произошло в Волынской области, военный грузовик врезался в бетонный забор, один военнослужащий погиб,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:14:00+03:00
2025-12-10T18:14:00+03:00
2025-12-10T18:32:00+03:00
в мире
волынская область
волынская область
в мире, волынская область
В мире, Волынская область
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика
В Волынской области военный грузовик врезался в бетонный забор, погиб человек