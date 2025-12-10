Рейтинг@Mail.ru
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика
18:14 10.12.2025 (обновлено: 18:32 10.12.2025)
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика - РИА Новости, 10.12.2025
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика
ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии произошло в Волынской области, военный грузовик врезался в бетонный забор, один военнослужащий погиб,... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
волынская область
волынская область
2025
Новости
в мире, волынская область
В мире, Волынская область
В Волынской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика

В Волынской области военный грузовик врезался в бетонный забор, погиб человек

© Государственное бюро расследованийПоследствия ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии в Волынской области
Последствия ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии в Волынской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Государственное бюро расследований
Последствия ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии в Волынской области
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ДТП с участием военнослужащих украинской Нацгвардии произошло в Волынской области, военный грузовик врезался в бетонный забор, один военнослужащий погиб, сообщили в среду в государственном бюро расследований (ГБР).
«
Волынской области ГБР расследует обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащих Нацгвардии… Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56–летний водитель-военный погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, пострадал пассажир грузовика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В мире, Волынская область
 
 
