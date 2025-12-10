https://ria.ru/20251210/ukraina-2061199545.html
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Добровольный отказ Украины от территорий стал бы правильным решением, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Фази назвал возможный добровольный отказ Киева от территорий правильным решением