"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 10.12.2025
"Просто отделить". В США резко высказались о позиции Киева по территориям
Добровольный отказ Украины от территорий стал бы правильным решением, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Добровольный отказ Украины от территорий стал бы правильным решением, заявил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
"Нет ничего "несправедливого" в сделке, которая предполагает отказ от территорий, населенных людьми с совершенно иной этнокультурной идентичностью, которые не хотят быть частью нового украинского ультранационалистического и антироссийского государства", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ФРГ сделали заявление о территориях после визита Зеленского в Брюссель
Вчера, 16:34
По словам журналиста, для Киева "было бы лучше просто отделить пророссийские регионы" еще в 2014 году.
На этой неделе Владимир Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям под предлогом, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".
В Киеве заявили, что США усиливают давление на Украину, чтобы та отказалась от территориальных претензий в рамках урегулирования конфликта, сообщила газета Telegraph со ссылкой на украинских чиновников.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Вчера, 15:26
 
