https://ria.ru/20251210/ukraina-2061180200.html
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ
Офис генпрокурора Украины усмотрел в обнародовании информации о количестве дел о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ риски для нацбезопасности... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:14:00+03:00
2025-12-10T17:14:00+03:00
2025-12-10T17:14:00+03:00
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136135/49/1361354998_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a792a16b59a648e3ba85c4e8e4a0b0c2.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051668298.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136135/49/1361354998_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_4bf3d134be6622c1ce23ac1dbb28b111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ
На Украине увидели риски для нацбезопасности в публикации данных о дезертирстве
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины усмотрел в обнародовании информации о количестве дел о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ риски для нацбезопасности страны.
Ранее в среду украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины
сообщило, что ведомство убрало из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ
.
"Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на защиту национальной безопасности, недопущение использования таких данных против Украины, сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По мнению ведомства, обнародование данных о количестве дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства, "создает риски для национальной безопасности", а также может нанести существенный ущерб оборонной деятельности и информационной безопасности.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев
испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.