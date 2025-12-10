Рейтинг@Mail.ru
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ
17:14 10.12.2025
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ
Офис генпрокурора Украины усмотрел в обнародовании информации о количестве дел о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ риски для нацбезопасности
2025-12-10T17:14:00+03:00
2025-12-10T17:14:00+03:00
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
украина
киев
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ

На Украине увидели риски для нацбезопасности в публикации данных о дезертирстве

© Flickr / JuanedcФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Flickr / Juanedc
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины усмотрел в обнародовании информации о количестве дел о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ риски для нацбезопасности страны.
Ранее в среду украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины сообщило, что ведомство убрало из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
"Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на защиту национальной безопасности, недопущение использования таких данных против Украины, сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По мнению ведомства, обнародование данных о количестве дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства, "создает риски для национальной безопасности", а также может нанести существенный ущерб оборонной деятельности и информационной безопасности.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве
29 октября, 23:28
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве
29 октября, 23:28
 
В миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
