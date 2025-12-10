На Украине увидели риски в публикации данных о дезертирстве в ВСУ

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины усмотрел в обнародовании информации о количестве дел о самовольном оставлении части и дезертирстве в ВСУ риски для нацбезопасности страны.

Ранее в среду украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины сообщило, что ведомство убрало из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ

"Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях является вынужденным и законным шагом, направленным на защиту национальной безопасности, недопущение использования таких данных против Украины, сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

По мнению ведомства, обнародование данных о количестве дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства, "создает риски для национальной безопасности", а также может нанести существенный ущерб оборонной деятельности и информационной безопасности.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.

Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.