Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ, сообщило украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В офисе генерального прокурора подтвердили, что данные об уголовных правонарушениях, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством, исчезли из статистики неслучайно. Там пояснили, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.ua.

По информации издания, в офисе генпрокурора назвали этот шаг вынужденным и законным. "В частности, данные о самовольном оставлении части и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в офисе генпрокурора… Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики", - пишет издание.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.

Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ , мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.