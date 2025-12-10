Рейтинг@Mail.ru
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 10.12.2025 (обновлено: 16:32 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061162701.html
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве - РИА Новости, 10.12.2025
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ, сообщило украинское... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:12:00+03:00
2025-12-10T16:32:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
https://ria.ru/20251210/sk-2061111034.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве

Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ, сообщило украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В офисе генерального прокурора подтвердили, что данные об уголовных правонарушениях, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством, исчезли из статистики неслучайно. Там пояснили, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.ua.
По информации издания, в офисе генпрокурора назвали этот шаг вынужденным и законным. "В частности, данные о самовольном оставлении части и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в офисе генпрокурора… Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики", - пишет издание.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Двоих командиров ВСУ осудили пожизненно за атаку на Курск
Вчера, 13:52
 
В миреВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала