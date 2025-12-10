https://ria.ru/20251210/ukraina-2061162701.html
Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о дезертирстве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ, сообщило украинское издание Hromadske ("Общественное") со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В офисе генерального прокурора подтвердили, что данные об уголовных правонарушениях, связанных с самовольным оставлением военными своих частей и дезертирством, исчезли из статистики неслучайно. Там пояснили, что такая информация относится к категории сведений с ограниченным доступом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.ua.
По информации издания, в офисе генпрокурора назвали этот шаг вынужденным и законным. "В частности, данные о самовольном оставлении части и дезертирстве могут послужить для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, пояснили в офисе генпрокурора… Поэтому, на период военного положения, информацию о таких правонарушениях решили скрыть из публичной статистики", - пишет издание.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине
сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев
испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ
, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.