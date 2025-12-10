Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинская государственная налоговая служба (ГНС) подтвердила в среду обыски в их центральном аппарате в Киеве, а также в управлениях в Хмельницкой и Николаевской областях со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее в среду украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщило о том, что НАБУ проводят обыски в центральном аппарате налоговой службы и управлениях ГНС Хмельницкой , Николаевской и Львовской областей , и что это может быть связано с делом о коррупции в энергетике.

"Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области . Также следственные действия производились в центральном аппарате ГНС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве также заявили, что уголовное производство касается событий, "происходивших в 2024 году и завершившихся в начале 2025 года".

Обыски в управлении во Львовской области службой в ведомстве не подтвердили и не опровергли.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.