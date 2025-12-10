Рейтинг@Mail.ru
Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061146063.html
Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ
Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ - РИА Новости, 10.12.2025
Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ
Украинская государственная налоговая служба (ГНС) подтвердила в среду обыски в их центральном аппарате в Киеве, а также в управлениях в Хмельницкой и... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:24:00+03:00
2025-12-10T15:24:00+03:00
в мире
хмельницкий (город)
николаевская область
львовская область
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054567549.html
https://ria.ru/20251113/ugrozy-2054762927.html
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061111971.html
хмельницкий (город)
николаевская область
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хмельницкий (город), николаевская область, львовская область, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Хмельницкий (город), Николаевская область, Львовская область, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ

Налоговая служба Украины подтвердила информацию об обысках НАБУ в их офисах

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинская государственная налоговая служба (ГНС) подтвердила в среду обыски в их центральном аппарате в Киеве, а также в управлениях в Хмельницкой и Николаевской областях со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Ранее в среду украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники сообщило о том, что НАБУ проводят обыски в центральном аппарате налоговой службы и управлениях ГНС Хмельницкой, Николаевской и Львовской областей, и что это может быть связано с делом о коррупции в энергетике.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
12 ноября, 17:57
"Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия производились в центральном аппарате ГНС", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве также заявили, что уголовное производство касается событий, "происходивших в 2024 году и завершившихся в начале 2025 года".
Обыски в управлении во Львовской области службой в ведомстве не подтвердили и не опровергли.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
НАБУ и САП стали получать угрозы после обысков у Миндича, пишут СМИ
13 ноября, 14:48
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
НАБУ проверяет лиц, вносивших залог за фигурантов дела "Мидас"
Вчера, 14:00
 
В миреХмельницкий (город)Николаевская областьЛьвовская областьГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала