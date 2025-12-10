Рейтинг@Mail.ru
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061143967.html
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины - РИА Новости, 10.12.2025
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины
Партия "Европейская солидарность" в Раде потребовала полной перезагрузки государственного бюро расследований (ГБР) Украины на фоне информации о возможной связи... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:16:00+03:00
2025-12-10T15:16:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
артур герасимов
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eea235dc13de1d49fd683f6821d0686c.jpg
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058372206.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f10efdb9cc3af90fe30be9f798ebb9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, тимур миндич, артур герасимов, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, энергоатом
В мире, Украина, Тимур Миндич, Артур Герасимов, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Энергоатом
В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины

Партия «Европейская солидарность» потребовала перезагрузки ГБР Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" в Раде потребовала полной перезагрузки государственного бюро расследований (ГБР) Украины на фоне информации о возможной связи сотрудников ведомства с фигурантами дела о коррупции в энергетике.
Ранее в среду телеканал "Общественное" со ссылкой на руководителя управления внутреннего контроля ГБР сообщил, что ведомство подтвердило, что фигуранты скандального дела о коррупции в энергетике посещали названное бюро и встречались с некоторыми его работниками. Украинское издание "Страна.ua" 12 ноября сообщало, что ГБР может быть причастно к делу о коррупции, в котором фигурирует Миндич. В госбюро заверили, что фигуранты дела не оказывали давления и влияния на его сотрудников.
"ГБР нужна полная перезагрузка!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности".
Член партии Артур Герасимов отметил, что на "пленках Миндича" фигурирует "вокзал", которым называют ГБР, а также что госбюро расследований больше не может выполнять функции правоохранительного органа. "Немедленно передать дело в НАБУ, потому что ГБР не может расследовать само себя; сохранить и передать в НАБУ все видеозаписи с камер наблюдения, которые фиксировали встречи фигурантов (в деле о коррупции в энергетике – ред.); начать полную перезагрузку ГБР, которую требуют и международные партнеры", - приводит слова Герасимова "Европейская солидарность".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: главе САП готовили обвинение из-за дела Миндича, но процесс остановили
28 ноября, 15:08
 
В миреУкраинаТимур МиндичАртур ГерасимовГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала