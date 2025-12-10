В Раде потребовали полной перезагрузки Госбюро расследований Украины

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Партия "Европейская солидарность" в Раде потребовала полной перезагрузки государственного бюро расследований (ГБР) Украины на фоне информации о возможной связи сотрудников ведомства с фигурантами дела о коррупции в энергетике.
Ранее в среду телеканал "Общественное" со ссылкой на руководителя управления внутреннего контроля ГБР сообщил, что ведомство подтвердило, что фигуранты скандального дела о коррупции в энергетике посещали названное бюро и встречались с некоторыми его работниками. Украинское издание "Страна.ua" 12 ноября сообщало, что ГБР может быть причастно к делу о коррупции, в котором фигурирует Миндич. В госбюро заверили, что фигуранты дела не оказывали давления и влияния на его сотрудников.
"ГБР нужна полная перезагрузка!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности".
Член партии Артур Герасимов отметил, что на "пленках Миндича" фигурирует "вокзал", которым называют ГБР, а также что госбюро расследований больше не может выполнять функции правоохранительного органа. "Немедленно передать дело в НАБУ, потому что ГБР не может расследовать само себя; сохранить и передать в НАБУ все видеозаписи с камер наблюдения, которые фиксировали встречи фигурантов (в деле о коррупции в энергетике – ред.); начать полную перезагрузку ГБР, которую требуют и международные партнеры", - приводит слова Герасимова "Европейская солидарность".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.