РИМ, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал конфликт на Украине проигранным и заявил, что европейские функционеры не заинтересованы в достижении мира.
"Эта война уже обошлась в 300 миллиардов долларов, а Трамп уже заявил, что в следующем году не потратит ни лиры. Европе это обойдется в 140 миллиардов евро. И я не буду отнимать деньги у итальянской системы здравоохранения, чтобы продолжать войну, которая проиграна", - заявил Сальвини в эфире телеканала Rete4.
По словам политика, российские войска ведут наступление, тогда как Украина испытывает трудности и вынуждена мобилизовывать своих граждан, которые впоследствии становятся дезертирами.
"Таковы факты. Такое впечатление, что в Европе кто-то - не для того, чтобы помочь Зеленскому... а чтобы спасти свое место, кресло - не имеет интереса к тому, чтобы мир стал реальным", - сказал политик.
Ранее Сальвини выражал выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине.
Партия "Лига", которая входит в правящую в Италии коалицию, выступает против продолжения в 2026 году военной помощи Киеву. Согласно сообщениям местных СМИ, противодействие "Лиги" принятию соответствующего декрета заставило Совет министров Италии перенести заседание для его рассмотрение на более поздний срок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
9 декабря, 15:02