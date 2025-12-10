Рейтинг@Mail.ru
США и ЕС не могут договориться о гарантиях для Украины, сообщает Politico - РИА Новости, 10.12.2025
14:33 10.12.2025
США и ЕС не могут договориться о гарантиях для Украины, сообщает Politico
2025-12-10T14:33:00+03:00
2025-12-10T14:33:00+03:00
США и ЕС не могут договориться о гарантиях для Украины, сообщает Politico

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры США и ЕС о предоставлении гарантий безопасности Украине стали неловкими, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника оборонного ведомства одной из европейских стран.
Газета Wall Street Journal ранее писала, что вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС
9 декабря, 05:35
"Переговоры с американскими официальными лицами о гарантиях безопасности Украины стали "неловкими". Что еще более важно, по словам чиновника, то же самое произошло и с обсуждением пятой статьи - пункта в договоре НАТО, который обязывает союзников прийти на защиту друг-другу в случае нападения на одну из сторон", - говорится в материале издания.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
5 декабря, 16:19
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Зеленский после критики Трампа попросил о гарантиях безопасности
8 декабря, 15:02
 
