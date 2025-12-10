НАБУ проверяет лиц, вносивших залог за фигурантов дела "Мидас"

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет лиц, которые вносили залог за подозреваемых по делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщает в среду украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что более 1,2 миллиона долларов залога внесли за бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, фигурирующего в деле о коррупции в энергетической сфере.
"Директор НАБУ (Семен – ред.) Кривонос отметил, что в бюро проверяют тех, кто вносил залоги за фигурантов дела "Мидас". НАБУ направляло запросы по этому поводу в госслужбу финмониторинга. Получили несколько ответов, однако пока в финмониторинге не исследовали законность происхождения средств у некоторых физических и юрлиц. В частности, одна из фирм, которая вносила залог, была создана только в мае 2025 года. Речь идет о десятках миллионов гривен, внесенных в качестве залога за фигурантов дела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
