Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о невозможности вернуть Крым, а также признавший нежелание США видеть Украину в НАТО, не сможет так убедить Вашингтон в своей готовности к урегулированию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Однако собеседник полагает, что Зеленский в итоге не станет тем лицом, которое могло бы сидеть за столом переговоров от лица Украины и подписать некое соглашение. "Он что-то признает, от чего-то отказывается, пытаясь продемонстрировать свою конструктивность в поиске вариантов выхода из этого кризиса. Но мне кажется, Трамп уже давно все понял, и все эти телодвижения никакого положительного эффекта для Зеленского не дадут", - добавил он.