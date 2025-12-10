Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 10.12.2025
13:06 10.12.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме - РИА Новости, 10.12.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме
Владимир Зеленский, заявивший о невозможности вернуть Крым, а также признавший нежелание США видеть Украину в НАТО, не сможет так убедить Вашингтон в своей... РИА Новости, 10.12.2025
Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме

РИА Новости: экс-депутат Рады прокомментировал слова Зеленского о Крыме

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о невозможности вернуть Крым, а также признавший нежелание США видеть Украину в НАТО, не сможет так убедить Вашингтон в своей готовности к урегулированию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Во вторник в интервью газете Politico президент США Дональд Трамп отметил давнее понимание того, что Украина не вступит в НАТО. Он также назвал переговорную позицию России более прочной. Позже Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки для возвращения Крыма в состав Украины. Кроме того, по его словам, он осознал, что США не видят Украину в НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
"То, что он пытается петлять для минимизации политических рисков, - это очевидно. Это все тактические ходы. Он в такой ситуации, когда ему приходится искать варианты, чтобы минимизировать политические риски, связанные с политикой Трампа", - сказал Килинкаров.
Однако собеседник полагает, что Зеленский в итоге не станет тем лицом, которое могло бы сидеть за столом переговоров от лица Украины и подписать некое соглашение. "Он что-то признает, от чего-то отказывается, пытаясь продемонстрировать свою конструктивность в поиске вариантов выхода из этого кризиса. Но мне кажется, Трамп уже давно все понял, и все эти телодвижения никакого положительного эффекта для Зеленского не дадут", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и Кир Стармер после встречи в Лондоне, Великобритания. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дали порошка": в США высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
Вчера, 06:33
 
В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСпиридон КилинкаровНАТОPoliticoООНДело Миндича
 
 
