Экс-депутат Рады прокомментировал заявление Зеленского о Крыме
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский, заявивший о невозможности вернуть Крым, а также признавший нежелание США видеть Украину в НАТО, не сможет так убедить Вашингтон в своей готовности к урегулированию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.
Во вторник в интервью газете Politico
президент США Дональд Трамп
отметил давнее понимание того, что Украина
не вступит в НАТО
. Он также назвал переговорную позицию России
более прочной. Позже Зеленский
признал, что у Киева
на сегодня нет сил и достаточной поддержки для возвращения Крыма
в состав Украины. Кроме того, по его словам, он осознал, что США не видят Украину в НАТО.
"То, что он пытается петлять для минимизации политических рисков, - это очевидно. Это все тактические ходы. Он в такой ситуации, когда ему приходится искать варианты, чтобы минимизировать политические риски, связанные с политикой Трампа", - сказал Килинкаров
.
Однако собеседник полагает, что Зеленский в итоге не станет тем лицом, которое могло бы сидеть за столом переговоров от лица Украины и подписать некое соглашение. "Он что-то признает, от чего-то отказывается, пытаясь продемонстрировать свою конструктивность в поиске вариантов выхода из этого кризиса. Но мне кажется, Трамп уже давно все понял, и все эти телодвижения никакого положительного эффекта для Зеленского не дадут", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".