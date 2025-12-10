Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о невосполнимой утрате Украины из-за России
12:16 10.12.2025 (обновлено: 14:41 10.12.2025)
СМИ рассказали о невосполнимой утрате Украины из-за России
Украинские воздушные силы потеряли невосполнимый истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские воздушные силы потеряли невосполнимый истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine.
"Поскольку на вооружении западных государств находится все меньше Су-27, вероятность восполнения боевых потерь крайне мала", — говорится в публикации.
Обозреватели подчеркнули, что попытки украинцев использовать этот самолет в воздушных боях с российскими силами продолжают заканчиваться огромными потерями, поскольку Су-27 значительно проигрывает современным аналогам российской авиации.
Минобороны России 9 декабря сообщило, что ВКС сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.
Днем ранее ВСУ признали потерю истребителя и гибель летчика.
