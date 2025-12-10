Два украинских агента собирали сведения для организации диверсии в России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Два украинских агента Главного управления разведки (ГУР) собирали сведения на границе РФ с Литвой с целью организации диверсионной атаки на территории России, сообщили в ЦОС ФСБ.
"По заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка Государственной границы России с Литовской Республикой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву, после совершения ими резонансных преступлений", - говорится в сообщении.
Приговор Калининградского областного суда в отношении граждан Украины Мацюця В. и Кушниренко В., признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 (шпионаж), частью 3 статьи 30 части 2 статьи 126 (похищение) и частью 3 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК России вступил в законную силу, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет и 15 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.