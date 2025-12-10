Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий.