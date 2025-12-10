https://ria.ru/20251210/ukraina-2060989760.html
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
Дмитрук: у Зеленского нет шансов победить на выборах на Украине
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, необходимо зафиксировать, что в ближайшей политической перспективе Зеленского
в государственном аппарате Украины
не будет.
"Период войны окончательно вскрыл все его гниль", — резюмировал Дмитрук
.
Накануне президент США Дональд Трамп
заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского диктатором без выборов, заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
В ноябре депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского серьезно обвалился после коррупционного скандала, а жители Украины предпочтут его кандидатуре любого кандидата.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Зеленский, в свою очередь, выразил готовность провести выборы в стране.