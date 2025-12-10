Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 10.12.2025
02:06 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского - РИА Новости, 10.12.2025
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского
Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Депутат Рады выступил с резким предупреждением из-за Зеленского

Дмитрук: у Зеленского нет шансов победить на выборах на Украине

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский во время визита в Лондон
Владимир Зеленский во время визита в Лондон - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский во время визита в Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет даже теоретических шансов на победу в президентской гонке, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Я должен его расстроить: даже в чисто теоретическом сценарии его участия у него нет никаких шансов на победу. Его политическое доверие уничтожено, рейтинг обвален, а страна больше не воспринимает его как лидера", — подчеркнул парламентарий.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
00:58
По его словам, необходимо зафиксировать, что в ближайшей политической перспективе Зеленского в государственном аппарате Украины не будет.
"Период войны окончательно вскрыл все его гниль", — резюмировал Дмитрук.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского диктатором без выборов, заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет
00:33
В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского серьезно обвалился после коррупционного скандала, а жители Украины предпочтут его кандидатуре любого кандидата.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Зеленский, в свою очередь, выразил готовность провести выборы в стране.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Британцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо
Вчера, 23:35
 
