Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 10.12.2025
01:13 10.12.2025
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
илон маск
андрей мельник
оон
украина
россия
германия
в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, илон маск, андрей мельник, оон, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Илон Маск, Андрей Мельник, ООН, Дело Миндича
Андрей Мельник. Архивное фото
ООН, 10 дек – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма "Место встречи изменить нельзя".
"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам - "дырку от бублика получите вы, а не Украину", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Союзники прислушиваются к Киеву все меньше, заявил постпред Украины в ООН
7 сентября, 18:50
Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик "бейглом".
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года, будучи послом Украины в Германии, он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", но позднее выразил сожаление по поводу этих слов, а позднее нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска в ответ на предложенный тем план мира между Россией и Украиной. Кроме того, в июне 2022 года в ряде стран Мельника подвергли массированной критике за его выступления в защиту лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп понимает, как надавить на Украину, заявил постпред США при НАТО
8 декабря, 19:50
 
В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцИлон МаскАндрей МельникООНДело Миндича
 
 
