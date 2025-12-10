https://ria.ru/20251210/ukraina-2060986166.html
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя" - РИА Новости, 10.12.2025
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:13:00+03:00
2025-12-10T01:13:00+03:00
2025-12-10T01:13:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
илон маск
андрей мельник
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_54b107a0aa5318b429e727e71fdf707d.jpg
https://ria.ru/20250907/melnik-2040305918.html
https://ria.ru/20251208/ssha-2060667606.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789780174_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6731e6f16925111fb00ed1fa5a2fe9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, илон маск, андрей мельник, оон, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Илон Маск, Андрей Мельник, ООН, Дело Миндича
Постпред Украины по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"
Мельник по-русски процитировал "Место встречи изменить нельзя"