"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
00:58 10.12.2025 (обновлено: 08:39 10.12.2025)
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине
Проблемы с финансированием армии приведут Украину к поражению, об этом заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
"Колоссальная проблема": в Киеве запаниковали из-за ситуации на Украине

Welt: Киев стоит на грани поражения из-за проблем с финансированием армии

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Проблемы с финансированием армии приведут Украину к поражению, об этом заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (украинцев. — Прим. ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
У Киева нет сил, чтобы вернуть Крым, признал Зеленский
Вчера, 22:32
По его словам, после того как США перестали поставлять оружие киевскому режиму и усилили давление на самого Владимира Зеленского, ситуация для Украины на фронте значительно ухудшилась.
"Давление, которое американцы оказывают на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН
Вчера, 22:09
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а только время на урегулирование конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение в Киеве, заявили в СВР
Вчера, 11:15
 
