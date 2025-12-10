МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Проблемы с финансированием армии приведут Украину к поражению, об этом заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Но если деньги не поступят, то главный вопрос в том, как будет финансироваться эта война? У них (украинцев. — Прим. ред.) почти не хватает сил, они на сто процентов зависят от Европы, <…> и это станет колоссальной проблемой", — предупредил он.
По его словам, после того как США перестали поставлять оружие киевскому режиму и усилили давление на самого Владимира Зеленского, ситуация для Украины на фронте значительно ухудшилась.
"Давление, которое американцы оказывают на киевское правительство, чрезвычайно велико. И на линии фронта для Украины дела обстоят неважно", — констатировал корреспондент.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на поддержку Украины, а только время на урегулирование конфликта. Депутат Верховной рады Роман Костенко, в свою очередь признал, что ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.