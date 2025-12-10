Рейтинг@Mail.ru
00:23 10.12.2025
СМИ: в Европе считают, что для урегулирования на Украине нужны месяцы
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО
Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта, пишет газета Wall Street Journal.
"Многие европейские чиновники в частном порядке заявляли, что для разрешения разногласий между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы, пока на поле боя не произойдёт крупных изменений", - говорится в сообщении.
Неназванный европейский чиновник в беседе с изданием выразил мнение, что, учитывая сложность обсуждаемых вопросов, достижение сторонами быстрых результатов по теме урегулирования на Украине "трудно представить". При этом неназванные представители американской администрации заявили газете, что они не подталкивают Киев к сделке, "которая ему не нравится".
Как рассказал Wall Street Journal американский чиновник, существуют три основных камня преткновения между сторонами: вопрос передачи Украиной территорий, возможность потенциального вступления Украины в НАТО и использование для нужд Киева замороженных активов РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
