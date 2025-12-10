Рейтинг@Mail.ru
07:56 10.12.2025
Япония признала, что ВМС КНР сообщали об учениях
в мире
япония
китай
окинава
f-15se
япония
китай
окинава
в мире, япония, китай, окинава, f-15se
В мире, Япония, Китай, Окинава, F-15SE
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
ТОКИО, 10 дек – РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми подтвердил, что Китай действительно направлял сообщение о начале полётов палубной авиации авианосца "Ляонин" в день инцидента с наведением радара, однако не предоставил никаких данных о времени, координатах и масштабе учений, а также не публиковал обязательные уведомления NOTAM, из-за чего у Японии "не было достаточной информации для предотвращения опасности".
Ранее китайские СМИ обнародовали аудиофрагменты, которые должны были доказать, что КНР уведомляла японскую сторону о начале учений, несмотря на то что Токио это отрицал до настоящего времени.
"Сообщение поступило от китайского военного корабля к эсминцу морских сил самообороны о начале лётной тренировки, однако конкретной информации о том, в каком масштабе и в каком воздушном пространстве палубная авиация авианосца "Ляонин" будет проводить учения, силам самообороны предоставлено не было. Также не было выдано оповещение для авиации NOTAM с указанием времени и координат места проведения учений и не было навигационных предупреждений для судов. В результате у нас не было достаточной информации для предотвращения опасных ситуаций", - подчеркнул министр в ходе пресс-конференции.
Вместе с этим, Коидзуми отметил, что меры, осуществляемые истребителями сил самообороны Японии по предотвращению нарушения воздушного пространства, предпринимаются независимо от того, есть предупреждение от другой стороны или нет.
"В районе расположения авианосца "Ляонин" находятся такие территории, как остров Окинава, остров Минамидайто и другие. Министерство обороны и силы самообороны Японии несут обязанность защищать воздушное пространство и обеспечивать безопасность жизни и имущества граждан, поэтому осуществление необходимых мер против нарушения воздушного пространства в отношении самолётов, вылетевших с авианосца, является естественным и обязательным, независимо от того, было ли предварительное уведомление о тренировках или нет", - уточнил он.
Глава минобороны Японии добавил, что сутью проблемы является лишь то, что на истребители сил самообороны, которые "надлежащим образом выполняли" свои задачи, в течение около 30 минут прерывисто наводился радар, хотя японская сторона подобное наведение радара не задействовала.
По словам Коидзуми, китайской стороне вновь был выражен решительный протест в связи с инцидентом.
На минувших выходных МО Японии заявило о том, что 6 декабря китайские истребители на борту авианосца "Ляонин" осуществили "радиолокационное наведение" на истребители F-15 японских ВВС самообороны в международных водах к юго-востоку от острова Окинава. В воскресенье, 7 декабря, ВМС КНР заявили, что военные самолеты Японии неоднократно приближались к району плановых учений ВМС Китая, создавая серьёзную угрозу безопасности полётов. Япония, в свою очередь, подобные обвинения отрицала.
