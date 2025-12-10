Опрос: число противников Туска превышает количество его сторонников

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Число противников премьер-министра Польши Дональда Туска превышает число его сторонников, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией Число противников премьер-министра Польши Дональда Туска превышает число его сторонников, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией UCE Research

Туск стал премьер-министром Польши в конце 2023 года. До следующих парламентских выборов, в результате которых будет сформировано новое правительство, осталось два года.

По мнению 45,7% опрошенных, Туск не должен оставаться премьер-министром до конца срока полномочий правительства. При этом "определенно нет" на соответствующий вопрос ответили 26,5% респондентов, а "вряд ли" - 19,2%.

В свою очередь, лишь 40,5% участников опроса считают, что Туск должен оставаться на своем посту до конца полномочий кабмина. Из них "определенно да" ответили 21,7% опрошенных, а "скорее да" - 18,8%.

Кроме того, 13,8% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.