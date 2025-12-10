Рейтинг@Mail.ru
01:17 10.12.2025
Опрос: число противников Туска превышает количество его сторонников
Опрос: число противников Туска превышает количество его сторонников
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Опрос: число противников Туска превышает количество его сторонников

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Число противников премьер-министра Польши Дональда Туска превышает число его сторонников, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией UCE Research.
Туск стал премьер-министром Польши в конце 2023 года. До следующих парламентских выборов, в результате которых будет сформировано новое правительство, осталось два года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Украинские националисты могут стать угрозой для Польши, заявила Захарова
Вчера, 14:05
По мнению 45,7% опрошенных, Туск не должен оставаться премьер-министром до конца срока полномочий правительства. При этом "определенно нет" на соответствующий вопрос ответили 26,5% респондентов, а "вряд ли" - 19,2%.
В свою очередь, лишь 40,5% участников опроса считают, что Туск должен оставаться на своем посту до конца полномочий кабмина. Из них "определенно да" ответили 21,7% опрошенных, а "скорее да" - 18,8%.
Кроме того, 13,8% респондентов затруднились дать ответ на вопрос.
Социсследование было проведено на выборке из 1021 гражданина Польши в возрасте от 18 до 80 лет. Данные о погрешности не приводятся.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
