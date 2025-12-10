Ликвидация пожара в торговом центре "Баянгол" в Улан-Удэ

Огонь распространяется по фасаду торгового центра в Улан-Удэ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Огонь распространяется по фасаду торгового центра "Баянгол" в Улан-Удэ, тушение пожара осложняет сильное задымление в здании, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Происходит распространение огня по фасаду здания. Тушение осложняет сильное задымление. Создано три боевых участка, внутри здания работают пять звеньев газодымозащитной службы", - говорится в сообщении министерства.