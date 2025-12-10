Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали выявлять остановку в местах, где автомобиль мешает другим участникам движения или пешеходам, сообщил Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
Вчера, 15:44
В ЦОДД уточнили, что первые камеры установили на дублере проспекта Маршала Жукова, у центра госуслуг.
Центр объяснил особенности алгоритма: камеры делают снимки с интервалом в минуту, поэтому остановка на меньший срок нарушением не считается, а в случае затора нарушение не фиксируется.
Проверка происходит в два этапа: ИИ выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники ЦОДД перепроверяют вручную каждый случай перед отправкой документов в ГИБДД. Как заверили в центре, все сомнительные решения будут трактоваться в пользу водителей.