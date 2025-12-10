Рейтинг@Mail.ru
Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве - РИА Новости, 10.12.2025
11:07 10.12.2025 (обновлено: 12:02 10.12.2025)
Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве
Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве - РИА Новости, 10.12.2025
Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве
В Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали выявлять остановку в местах, где автомобиль мешает другим участникам движения или пешеходам, сообщил РИА Новости, 10.12.2025
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
гибдд мвд рф
москва
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), гибдд мвд рф
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД МВД РФ
Камеры с ИИ начали фиксировать новый вид нарушений в Москве

ЦОДД: в Москве камеры с ИИ стали выявлять нарушения правил остановки машин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКутузовский проспект и Триумфальная арка в Москве
Кутузовский проспект и Триумфальная арка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кутузовский проспект и Триумфальная арка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали выявлять остановку в местах, где автомобиль мешает другим участникам движения или пешеходам, сообщил Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Теперь камеры выявляют нарушения правил остановки, которые создают помехи для движения. Это касается машин, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки", — говорится в публикации.
В ЦОДД уточнили, что первые камеры установили на дублере проспекта Маршала Жукова, у центра госуслуг.
Центр объяснил особенности алгоритма: камеры делают снимки с интервалом в минуту, поэтому остановка на меньший срок нарушением не считается, а в случае затора нарушение не фиксируется.
Проверка происходит в два этапа: ИИ выявляет факт несоблюдения правил, затем сотрудники ЦОДД перепроверяют вручную каждый случай перед отправкой документов в ГИБДД. Как заверили в центре, все сомнительные решения будут трактоваться в пользу водителей.
В Москве отремонтировали Краснопресненский путепровод
Вчера, 10:04
 
ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФ
 
 
