Целая "армия поддержки" помогает ветеранам СВО возвращаться в мирную жизнь

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Целая "армия поддержки", состоящая из бывших участников СВО, помогает фонду "Защитники Отечества" адаптировать ветеранов специальной военной операции к мирной жизни, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Форум ветеранов "Вместе победим" прошел в Москве в среду. В рамках форума состоялось подписание трех соглашений фонда "Защитники Отечества" с АСИ, МЧС России и Музеем Победы. Цивилева после церемонии рассказала о деятельности фонда журналистам.

"У нас сейчас уже есть целая армия поддержки: те, кто вернулся, те, кто сегодня стал с нами работать, кто работает непосредственно в фонде "Защитники Отечества", кто работает в регионах. Они, конечно же, уже теперь подхватывают своих товарищей и помогают, базируясь на своем личном опыте, максимально комфортно, быстро, обмениваясь своим этим опытом, своей историей, адаптировать и сопроводить человека", - сказала она на форуме ветеранов "Вместе победим".

Цивилева подчеркнула, что никто не забывает о семьях, которые потеряли своих родных, и о семьях, у которых близкие пропали без вести. Члены фонда обмениваются заботой и вниманием, а также оказывают друг другу всяческую помощь.