В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона

Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек – РИА Новости. В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежной стихии, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского городского округа.

"Городские службы ликвидируют последствия циклона в усиленном режиме. Специализированная техника расчищает от снега магистрали и внутриквартальные проезды", — информирует сайт мэрии.

Власти уточнили, что для борьбы с гололедицей проводится обработка дорог песко-соляной смесью. "Бригады ручного труда проводят очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, а также спускам и подъёмам", — отметили в администрации.

Работы ведутся круглосуточно. "Работы проводились в ночную смену, рано утром и продолжаются в течение дня во всех районах города", — подчеркнули в пресс-службе.

По данным регионального управления гидрометеослужбы, сильный снегопад в Петропавловске-Камчатском прошел. Тем не менее, в связи с сохранением угрозы непогоды все службы переведены в режим повышенной готовности.

Для удобства горожан организованы специальные парковки. "На территории ряда торговых центров и свободных площадках открыты 10 "пурговых" стоянок для личного автотранспорта", — информирует администрация.