В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона - РИА Новости, 10.12.2025
01:51 10.12.2025
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона
В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежной стихии, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского городского... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
петропавловск-камчатский
камчатка
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона

Городские службы Петропавловска-Камчатского ликвидируют последствия циклона

© Fotolia / Alex TihonovВид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Fotolia / Alex Tihonov
Вид на город Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек – РИА Новости. В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежной стихии, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского городского округа.
"Городские службы ликвидируют последствия циклона в усиленном режиме. Специализированная техника расчищает от снега магистрали и внутриквартальные проезды", — информирует сайт мэрии.
Власти уточнили, что для борьбы с гололедицей проводится обработка дорог песко-соляной смесью. "Бригады ручного труда проводят очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, а также спускам и подъёмам", — отметили в администрации.
Работы ведутся круглосуточно. "Работы проводились в ночную смену, рано утром и продолжаются в течение дня во всех районах города", — подчеркнули в пресс-службе.
По данным регионального управления гидрометеослужбы, сильный снегопад в Петропавловске-Камчатском прошел. Тем не менее, в связи с сохранением угрозы непогоды все службы переведены в режим повышенной готовности.
Для удобства горожан организованы специальные парковки. "На территории ряда торговых центров и свободных площадках открыты 10 "пурговых" стоянок для личного автотранспорта", — информирует администрация.
Власти обращаются к автомобилистам с просьбой без необходимости не выезжать на личном транспорте на дорогу, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
