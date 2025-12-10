https://ria.ru/20251210/tsiklon-2060988972.html
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона - РИА Новости, 10.12.2025
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона
В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежной стихии, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского городского... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:51:00+03:00
2025-12-10T01:51:00+03:00
2025-12-10T01:51:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_4afb091f340f1ee914ffc71e036eccf8.jpg
https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060699277.html
https://ria.ru/20251209/kamchatka-2060978410.html
петропавловск-камчатский
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145318/62/1453186279_97:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_315531ae975ff45cacc5a9593f174773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка
В Петропавловске-Камчатском ликвидируют последствия циклона
Городские службы Петропавловска-Камчатского ликвидируют последствия циклона
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек – РИА Новости. В краевом центре Камчатки ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежной стихии, сообщает администрация Петропавловска-Камчатского городского округа.
"Городские службы ликвидируют последствия циклона в усиленном режиме. Специализированная техника расчищает от снега магистрали и внутриквартальные проезды", — информирует сайт мэрии.
Власти уточнили, что для борьбы с гололедицей проводится обработка дорог песко-соляной смесью. "Бригады ручного труда проводят очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и подходов к ним. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, а также спускам и подъёмам", — отметили в администрации.
Работы ведутся круглосуточно. "Работы проводились в ночную смену, рано утром и продолжаются в течение дня во всех районах города", — подчеркнули в пресс-службе.
По данным регионального управления гидрометеослужбы, сильный снегопад в Петропавловске-Камчатском
прошел. Тем не менее, в связи с сохранением угрозы непогоды все службы переведены в режим повышенной готовности.
Для удобства горожан организованы специальные парковки. "На территории ряда торговых центров и свободных площадках открыты 10 "пурговых" стоянок для личного автотранспорта", — информирует администрация.
Власти обращаются к автомобилистам с просьбой без необходимости не выезжать на личном транспорте на дорогу, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.