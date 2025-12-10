ЦБ объяснил, как работают популярные в последние годы структурные облигации

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Структурные облигации, бум выпуска которых наблюдается в последние три года, как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность, Структурные облигации, бум выпуска которых наблюдается в последние три года, как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность, говорится в подготовленной Банком России информационно-аналитической записке.

Типовая структурная облигация представляет собой необеспеченное обязательство в рублях на срок до года с символическим купоном в 0,1%. Предполагается, что доход инвестору приносит разовый дополнительный платеж при погашении облигации. Величина дополнительного платежа зависит от изменения цены базового актива: индекса, валютной пары, акции одного или нескольких эмитентов.

У типовой структурной облигации отсутствует так называемая защита капитала, то есть размер выплат может быть меньше номинала в зависимости от наступления или ненаступления заранее оговоренных обстоятельств. В своем большинстве структурные облигации характеризуются нерыночной процентной ставкой.

Основной рост продаж структурных продуктов пришелся на период с 2022 по 2024 год. За три года объем рынка вырос более чем в пять раз, с 357 миллиардов до 1,869 триллиона рублей. Одновременно число выпусков структурных продуктов за год увеличилось с 455 до 1613 штук. Бум структурных продуктов подпитывает эмиссия структурных облигаций (рост с 82 миллиардов рублей в 2022 году до 1,663 триллиона рублей в 2024 году). На них пришелся основной объем выпуска такого типа бумаг, говорится в документе.

По состоянию на июль 2025 года объем рынка структурных продуктов составляет 1,92 триллиона рублей, из них 91% приходится на структурные облигации - 1,738 триллиона рублей. Подавляющий объем и количество выпусков структурных облигаций размещаются на внебиржевом рынке. Доля объема выпусков, допущенных к организованных торгам, на июль 2025 года составляет 6,5%, или 112 миллиардов рублей, при этом рост данного сегмента наблюдается в течение всего 2025 года (на 3,5 процентного пункта).

На рынке структурных облигаций по объему и числу выпусков доминируют три эмитента, ориентированных на розничный сегмент: " Сбербанк КИБ", банк ВТБ и Альфа-банк . Совокупный объем структурных облигаций в обращении трех лидеров на июль 2025 года составляет 397 миллиардов рублей.

"Структурные облигации как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность. В своем большинстве они характеризуются недополученными доходами в сравнении с инвестициями с меньшим уровнем риска. Средневзвешенная по объему выпуска реализованная (фактическая) доходность облигаций, выпущенных АО "Сбербанк КИБ", Банк ВТБ (ПАО) и АО "Альфа-Банк", - 3,2% годовых. Медиана доходности составила +5,1%; мода (наиболее часто встречающееся значение): +6,0%", - говорится в документе.