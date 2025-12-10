Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объяснил, как работают популярные в последние годы структурные облигации
20:55 10.12.2025
ЦБ объяснил, как работают популярные в последние годы структурные облигации
ЦБ объяснил, как работают популярные в последние годы структурные облигации
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
альфа-банк
экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Альфа-банк
ЦБ объяснил, как работают популярные в последние годы структурные облигации

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Структурные облигации, бум выпуска которых наблюдается в последние три года, как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность, говорится в подготовленной Банком России информационно-аналитической записке.
Типовая структурная облигация представляет собой необеспеченное обязательство в рублях на срок до года с символическим купоном в 0,1%. Предполагается, что доход инвестору приносит разовый дополнительный платеж при погашении облигации. Величина дополнительного платежа зависит от изменения цены базового актива: индекса, валютной пары, акции одного или нескольких эмитентов.
У типовой структурной облигации отсутствует так называемая защита капитала, то есть размер выплат может быть меньше номинала в зависимости от наступления или ненаступления заранее оговоренных обстоятельств. В своем большинстве структурные облигации характеризуются нерыночной процентной ставкой.
Основной рост продаж структурных продуктов пришелся на период с 2022 по 2024 год. За три года объем рынка вырос более чем в пять раз, с 357 миллиардов до 1,869 триллиона рублей. Одновременно число выпусков структурных продуктов за год увеличилось с 455 до 1613 штук. Бум структурных продуктов подпитывает эмиссия структурных облигаций (рост с 82 миллиардов рублей в 2022 году до 1,663 триллиона рублей в 2024 году). На них пришелся основной объем выпуска такого типа бумаг, говорится в документе.
По состоянию на июль 2025 года объем рынка структурных продуктов составляет 1,92 триллиона рублей, из них 91% приходится на структурные облигации - 1,738 триллиона рублей. Подавляющий объем и количество выпусков структурных облигаций размещаются на внебиржевом рынке. Доля объема выпусков, допущенных к организованных торгам, на июль 2025 года составляет 6,5%, или 112 миллиардов рублей, при этом рост данного сегмента наблюдается в течение всего 2025 года (на 3,5 процентного пункта).
На рынке структурных облигаций по объему и числу выпусков доминируют три эмитента, ориентированных на розничный сегмент: "Сбербанк КИБ", банк ВТБ и Альфа-банк. Совокупный объем структурных облигаций в обращении трех лидеров на июль 2025 года составляет 397 миллиардов рублей.
"Структурные облигации как класс финансовых инструментов приносят преимущественно нерыночную доходность. В своем большинстве они характеризуются недополученными доходами в сравнении с инвестициями с меньшим уровнем риска. Средневзвешенная по объему выпуска реализованная (фактическая) доходность облигаций, выпущенных АО "Сбербанк КИБ", Банк ВТБ (ПАО) и АО "Альфа-Банк", - 3,2% годовых. Медиана доходности составила +5,1%; мода (наиболее часто встречающееся значение): +6,0%", - говорится в документе.
Статистические характеристики доходности структурных облигаций находятся ниже рынка. В частности, структурные облигации проигрывают индексу корпоративных облигаций RUCBTRNS, фондам денежного рынка или средней доходности ОФЗ на сопоставимых сроках. Наибольшую отрицательную доходность показали структурные облигации, базовым активом которых были валютные пары, отметили в ЦБ.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Сбербанк России Альфа-банк
 
 
