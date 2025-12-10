Юрист рассказал о подготовке ЦБ к ответу на случай конфискации активов ЕС

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ЦБ РФ может разрешить резидентам выводить средства со счетов типа "С" в рамках подготовки ответных мер на случай изъятия российских суверенных активов в ЕС и других недружественных юрисдикциях, прокомментировал РИА Новости адвокат адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости заявил, что считает правильной постепенную разморозку средств на счетах типа "С" тех российских инвесторов, которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных нерезидентов, с одновременным взысканием штрафа или удержанием налога с нарушителей.

"Разморозка активов резидентов со счетов типа "С" является подготовкой Банка России к возможным ответным мерам, связанным с изъятием средств нерезидентов со счетов типа "С" в ответ на изъятие российских суверенных активов в ЕС и других недружественных юрисдикциях", - полагает Бойко.

"В этом контексте важно отметить, что на счетах депо типа "С" продолжает учитываться значительное число средств, принадлежащих российским лицам. В связи с этим было бы целесообразно позволить таким инвесторам забрать такие активы, возобновив механизм принудительного перевода и принудительной конвертации депозитарных расписок", - отметил он.

Речь идет о сделках, когда после введения санкций и контрсанкций в отношении финансовой инфраструктуры российские инвесторы приобретали российские и квазироссийские ценные бумаги (акции, депозитарные расписки, еврооблигации) в иностранном контуре с существенным дисконтом, пояснил юрист. Далее эти ценные бумаги разными способами заводились в российский контур: это могли быть стандартные переводы в рамках режима счетов типа "С", добровольная или принудительная конвертация депозитарных расписок, замещение еврооблигаций.

Когда Банк России увидел, что такие практики являются достаточно массовыми, он предпринял действия по их ограничению, обязав, в частности, вести обособленный учет таких ценных бумаг, отметил Бойко.

"Средства со счетов типа "С", которые были зачислены на эти счета в связи с выплатой дохода по обособленным ценным бумагам, могут быть изъяты с уплатой соответствующего добровольного взноса в бюджет Российской Федерации. Может быть установлен как фиксированный размер добровольного взноса, так и вариативный, в зависимости от дисконта, с которым были приобретены ценные бумаги", - предположил юрист.

ЦБ РФ с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента России , определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам рынка меры наказания. С пяти финансовых организаций – профучастников рынка ценных бумаг взысканы штрафы в общем размере свыше 20 миллионов рублей, у трех депозитариев аннулированы лицензии.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.