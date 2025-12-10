Рейтинг@Mail.ru
18:06 10.12.2025
Юрист рассказал о подготовке ЦБ к ответу на случай конфискации активов ЕС
россия, украина, киев, владимир чистюхин, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), g7, экономика
Россия, Украина, Киев, Владимир Чистюхин, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), G7, Экономика
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ЦБ РФ может разрешить резидентам выводить средства со счетов типа "С" в рамках подготовки ответных мер на случай изъятия российских суверенных активов в ЕС и других недружественных юрисдикциях, прокомментировал РИА Новости адвокат адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости заявил, что считает правильной постепенную разморозку средств на счетах типа "С" тех российских инвесторов, которые с нарушениями приобрели бумаги у недружественных нерезидентов, с одновременным взысканием штрафа или удержанием налога с нарушителей.
"Разморозка активов резидентов со счетов типа "С" является подготовкой Банка России к возможным ответным мерам, связанным с изъятием средств нерезидентов со счетов типа "С" в ответ на изъятие российских суверенных активов в ЕС и других недружественных юрисдикциях", - полагает Бойко.
"В этом контексте важно отметить, что на счетах депо типа "С" продолжает учитываться значительное число средств, принадлежащих российским лицам. В связи с этим было бы целесообразно позволить таким инвесторам забрать такие активы, возобновив механизм принудительного перевода и принудительной конвертации депозитарных расписок", - отметил он.
Речь идет о сделках, когда после введения санкций и контрсанкций в отношении финансовой инфраструктуры российские инвесторы приобретали российские и квазироссийские ценные бумаги (акции, депозитарные расписки, еврооблигации) в иностранном контуре с существенным дисконтом, пояснил юрист. Далее эти ценные бумаги разными способами заводились в российский контур: это могли быть стандартные переводы в рамках режима счетов типа "С", добровольная или принудительная конвертация депозитарных расписок, замещение еврооблигаций.
Когда Банк России увидел, что такие практики являются достаточно массовыми, он предпринял действия по их ограничению, обязав, в частности, вести обособленный учет таких ценных бумаг, отметил Бойко.
"Средства со счетов типа "С", которые были зачислены на эти счета в связи с выплатой дохода по обособленным ценным бумагам, могут быть изъяты с уплатой соответствующего добровольного взноса в бюджет Российской Федерации. Может быть установлен как фиксированный размер добровольного взноса, так и вариативный, в зависимости от дисконта, с которым были приобретены ценные бумаги", - предположил юрист.
ЦБ РФ с января по сентябрь 2025 года выявил ряд нарушений требований указов президента России, определяющих условия совершения сделок с нерезидентами и направленных на поддержание финансовой стабильности, и уже применил к профучастникам рынка меры наказания. С пяти финансовых организаций – профучастников рынка ценных бумаг взысканы штрафы в общем размере свыше 20 миллионов рублей, у трех депозитариев аннулированы лицензии.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
