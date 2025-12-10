https://ria.ru/20251210/tsarev-2061087672.html
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента
2025-12-10T12:53:00+03:00
2025-12-10T12:53:00+03:00
2025-12-10T12:53:00+03:00
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк стремится построить экосистему финансовых и нефинансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не вокруг определенных банковских продуктов, заявил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев на конференции "Сделано в Сбере".
Он отметил, что эта стратегия - способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. Метриками эффективности такой модели будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами , повышение частоты использования ими, а также рост повторных покупок.
"Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использования. В качестве метрик эффективности такой стратегии, мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы. С точки зрения финансов мы оцениваем SLTV (Second Lifetime Value, прогнозная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества c ним плюс прибыль за счет повторных покупок, реактиваций и кросс-продаж). Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее", - привели в банке слова Царева.