Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента

Он отметил, что эта стратегия - способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. Метриками эффективности такой модели будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами , повышение частоты использования ими, а также рост повторных покупок.

"Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использования. В качестве метрик эффективности такой стратегии, мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы. С точки зрения финансов мы оцениваем SLTV (Second Lifetime Value, прогнозная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества c ним плюс прибыль за счет повторных покупок, реактиваций и кросс-продаж). Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее", - привели в банке слова Царева.