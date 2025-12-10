Рейтинг@Mail.ru
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/tsarev-2061087672.html
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента - РИА Новости, 10.12.2025
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента
Сбербанк стремится построить экосистему финансовых и нефинансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не вокруг определенных банковских... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:53:00+03:00
2025-12-10T12:53:00+03:00
экономика
кирилл царев
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590374846_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_08bf666ea894de36ff76bc6e5f336cd1.jpg
https://ria.ru/20251209/sber-2060743524.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590374846_0:137:2048:1673_1920x0_80_0_0_dc17a7715b0c9867a8903da257d7c545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, кирилл царев, сбербанк россии
Экономика, Кирилл Царев, Сбербанк России
Царев: Сбер стремится строить сервисы на основе жизненных сценариев клиента

Сбер будет строить свою экосистему на основе жизненных сценариев клиентов

© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаПервый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сбербанк стремится построить экосистему финансовых и нефинансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не вокруг определенных банковских продуктов, заявил первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев на конференции "Сделано в Сбере".
Он отметил, что эта стратегия - способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. Метриками эффективности такой модели будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами , повышение частоты использования ими, а также рост повторных покупок.
"Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использования. В качестве метрик эффективности такой стратегии, мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы. С точки зрения финансов мы оцениваем SLTV (Second Lifetime Value, прогнозная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества c ним плюс прибыль за счет повторных покупок, реактиваций и кросс-продаж). Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее", - привели в банке слова Царева.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Платежный сервис Сбера "Вжух" заработал на Android
9 декабря, 10:19
 
ЭкономикаКирилл ЦаревСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала