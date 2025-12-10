https://ria.ru/20251210/trishkin-2061212494.html
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей - РИА Новости, 10.12.2025
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей
Таксист, в которого выстрелил военный судья в отставке Альберт Тришкин, просит о компенсации в почти 6 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 10.12.2025
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей
Таксист, в которого выстрелил Тришкин, просит почти 6 млн рублей компенсации
ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Таксист, в которого выстрелил военный судья в отставке Альберт Тришкин, просит о компенсации в почти 6 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского суда Москвы.
Согласно оглашенным в суде документам, он просит компенсировать 5 миллионов рублей морального вреда, примерно 497 тысяч рублей недополученного из-за ранения дохода, 320 тысяч процессуальных издержек.
"Он мне говорил - мне ничего не будет, у меня безупречный стаж", - сказал потерпевший.
По его словам, Тришкин нанес ему оскорбления, на таксиста оказывалось давление, а его нога до сих пор немеет.
Судья в отставке Тришкин отметил, что признает сумму частично и готов компенсировать 200-300 тысяч рублей.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ
(ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина
о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу
Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.