Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей - РИА Новости, 10.12.2025
18:52 10.12.2025
Пострадавший таксист хочет взыскать с Тришкина почти шесть миллионов рублей
Таксист, в которого выстрелил военный судья в отставке Альберт Тришкин, просит о компенсации в почти 6 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
москва
россия
александр бастрыкин
яндекс.такси
hyundai creta
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, яндекс.такси, hyundai creta
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Яндекс.Такси, Hyundai Creta
ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Таксист, в которого выстрелил военный судья в отставке Альберт Тришкин, просит о компенсации в почти 6 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Видновского суда Москвы.
Согласно оглашенным в суде документам, он просит компенсировать 5 миллионов рублей морального вреда, примерно 497 тысяч рублей недополученного из-за ранения дохода, 320 тысяч процессуальных издержек.
"Он мне говорил - мне ничего не будет, у меня безупречный стаж", - сказал потерпевший.
По его словам, Тришкин нанес ему оскорбления, на таксиста оказывалось давление, а его нога до сих пор немеет.
Судья в отставке Тришкин отметил, что признает сумму частично и готов компенсировать 200-300 тысяч рублей.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин выстрелил в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
