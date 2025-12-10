Рейтинг@Mail.ru
Тришкин заявил, что выстрелил в таксиста случайно
17:49 10.12.2025
Тришкин заявил, что выстрелил в таксиста случайно
Военный судья в отставке Альберт Тришкин на заседании Видновского суда Москвы заявил, что взял пистолет из-за агрессивного поведения таксиста, а выстрелил...
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, яндекс.такси, hyundai creta
Тришкин заявил, что выстрелил в таксиста случайно

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин на заседании Видновского суда Москвы заявил, что взял пистолет из-за агрессивного поведения таксиста, а выстрелил случайно.
В среду Тришкин дал показания в суде и рассказал, что ранее неоднократно попадал в ДТП по вине таксистов, один раз чуть не погиб. После неосторожного маневра таксиста он подумал, что "это очередной иностранный гражданин, не умеющий водить". По его словам, он достал пистолет из-за агрессивного поведения потерпевшего, так как хотел "предотвратить общественно-опасные действия".
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
16 июля, 10:46
"Я держал пистолет стволом в землю... Выстрел прозвучал неожиданно даже для меня... Возможно, я нажал на спусковой механизм или виной неисправность, так как были следы ржавчины на корпусе", - сказал обвиняемый.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Суд выяснил, как началась драка между таксистом и судьей Тришкиным
Вчера, 17:15
 
