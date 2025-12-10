Тришкин готов компенсировать ущерб таксисту, в которого выстрелил

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Военный судья в отставке Альберт Тришкин готов компенсировать ущерб таксисту, в которого он выстрелил, но они пока не сошлись в сумме, заявил он на заседании Видновского суда Москвы.

"Мне называли сумму 6 миллионов рублей только в счет компенсации морального вреда. Сейчас эта сумма 5 миллионов рублей, я ее считаю завышенной", - сказал он.

По словам Тришкина, он предлагал потерпевшему 2 миллиона рублей.

"Я по-прежнему готов возместить расходы на лечение и компенсацию морального вреда в разумных пределах", - отметил судья в отставке.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.