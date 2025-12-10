В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.