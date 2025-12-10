Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 10.12.2025 (обновлено: 23:59 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/tramp-2061252410.html
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично
Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:58:00+03:00
2025-12-10T23:59:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_abf78e4eaec7fd97890424a95b9628d6.jpg
https://ria.ru/20251210/ukraina-2061251973.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061143195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c896767ae867b8c934c65e43ef0b5209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Мирный план США по Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп призвал Зеленского смотреть на конфликт реалистично

Трамп: Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю ему (Зеленскому - ред.) нужно быть реалистом", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп высказался о коррупции на Украине
Вчера, 23:57
 
В миреМирный план США по УкраинеСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала