Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп
Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп - РИА Новости, 11.12.2025
Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп убежден, что подавляющее большинство украинцев хотят урегулирования конфликта. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-10T23:57:00+03:00
2025-12-10T23:57:00+03:00
2025-12-11T00:08:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
украина
Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп
Трамп заявил, что подавляющее большинство украинцев хотят мира