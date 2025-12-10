Рейтинг@Mail.ru
Трамп сомневается в демократичности Украины
23:56 10.12.2025 (обновлено: 00:36 11.12.2025)
Трамп сомневается в демократичности Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны.
Отменивший президентские выборы на Украине Владимир Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. Сам Трамп ранее высказывался в поддержку проведения выборов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп сообщил, что среди продаваемого НАТО оружия для Украины есть ракеты
00:17
"Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп высказался о коррупции на Украине
