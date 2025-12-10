https://ria.ru/20251210/tramp-2061251880.html
Трамп сомневается в демократичности Украины
Трамп сомневается в демократичности Украины
Трамп сомневается в демократичности Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны. РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сомневается в демократичности Украины
Трамп: отсутствие выборов на Украине наводит на вопросы о демократичности
ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны.
Отменивший президентские выборы на Украине Владимир Зеленский
заявил во вторник, что готов к их проведению, но запросил у США
и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. Сам Трамп
ранее высказывался в поддержку проведения выборов.
"Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.