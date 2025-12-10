Трамп сомневается в демократичности Украины

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны.

Отменивший президентские выборы на Украине Владимир Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. Сам Трамп ранее высказывался в поддержку проведения выборов.

"Я удивляюсь, сколько еще пройдет до выборов. Это демократия. Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они", – сказал Трамп в Белом доме.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается.