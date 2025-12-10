https://ria.ru/20251210/tramp-2061251609.html
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами ЕС в довольно резких выражениях