Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
23:55 10.12.2025
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. РИА Новости, 11.12.2025
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях.
"Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.
